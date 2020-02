In Hessen ist ein Autofahrer mit seinem Pkw während eines Rosenmontagzugs mit „hoher Geschwindigkeit“ in eine Menschengruppe gefahren. Rund 30 Menschen wurden verletzt, mehrere davon schwer. Unter den Opfern sind auch mehrere Kinder. Der Fahrer des Pkw, ein 29-jähriger deutscher Staatsbürger aus der Region, wurde noch am Tatort festgenommen. Ob er seinen Wagen absichtlich in die Menge steuerte, ist trotz Spekulationen in deutschen Medien vorerst offiziell nicht geklärt. „Aufgrund der Situation vor Ort kann ein Anschlag gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden“, erklärte das hessische Innenministerium allerdings. Der Unglücksort ist rund 200 Kilometer von Hanau entfernt, wo in der Vorwoche elf Menschen bei einem rassistisch motivierten Anschlag ums Leben kamen. Alle Fastnachtsumzüge in Hessen wurden mittlerweile abgebrochen.