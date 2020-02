Bub lag leblos in Bachbett

Am Hirschsteig stießen die Bergretter im Dunkeln auf die Gruppe, seilten sich und später auch den Notarzt von dort in die Schlucht ab. Etwa 60 bis 70 Meter tiefer machten sie dann einen erschütternden Fund. „Wir haben den Buben leblos im Bachbett liegen gesehen, dann zwar sofort Reanimationsmaßnahmen gesetzt, bis der Notarzt vor Ort war, doch leider erfolglos“, so der Einsatzleiter. Denn für Jan gab es keine Rettung mehr, der Sechsjährige dürfte sofort tot gewesen sein.