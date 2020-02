Am Montag steige ich ins Flugzeug auf dem Weg nach Singapur. Seit knapp 20 Jahren fliege ich zu Konzerten in aller Welt: Ich lebe meinen Traum. Lange Zeit fand ich das unwirklich. Es gibt tatsächlich Menschen in Belo Horizonte, Medellin, Brisbane, Singapur, Tel Aviv, die meine Musik hören wollen? Und das Flugzeug war das Transportmittel, das meine Träume wahr werden ließ. Doch unlängst hatte ich ein Gespräch mit einem meiner Musiker, das mich nachdenklich machte.