Schon im November 2017 schlug ein jetzt 30-jähriger gebürtiger Grazer seiner Freundin mit der Faust ins Gesicht, im Sommer 2018 verletzte er sie so schwer, dass sie eine Gehirnerschütterung, Zerrungen und etliche Prellungen erlitt. Als die Frau die Polizei alarmieren wollte, riss ihr der achtmal Vorbestrafte das Handy gewaltsam aus der Hand. Am selben Tag schrieb er ihr per SMS, dass er sie „aufschlitzen“ würde und ihre Familie „brennen“ werde.