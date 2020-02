Nach der Großrazzia im Amazon-Verteilzentrum in Großebersdorf bei Wien hat die Regierung konkrete Maßnahmen angekündigt, um Schwarzarbeit zu verhindern. Der Prüf- und Kontrollplan der Finanzpolizei werde für das erste Halbjahr angepasst. Dabei stünden „ausländische Betriebe“ und „internationale Großkonzerne“ im Visier, nicht österreichische Unternehmen, die sich ohnehin fair verhalten würden, so die ÖVP-Minister Gernot Blümel und Christine Aschbacher am Donnerstag.