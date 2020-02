WHO-Team als Einsatztruppe gegen Fake News

Bei der WHO kümmert sich ein Team darum, falschen Informationen in sozialen Medien sofort etwas entgegenzusetzen. Die UN-Behörde ist bei Twitter und anderswo mit Schaubildern aktiv. Zum Beispiel zu Rezepten, denen zufolge acht Knoblauchzehen auf sieben Tassen Wasser eine Infektion heilen können. Knoblauch sei zwar gesund, aber es gebe keine Hinweise, dass er vor einer Coronavirus-Infektion schütze, kontert die WHO. „Tötet man das Virus, wenn man sich am ganzen Körper mit Alkohol oder Chlor besprenkelt?“ Nein, schreibt die WHO. Damit könnten Tische und Ähnliches desinfiziert werden, aber ein Eindringen des Virus in den Körper verhindere das nicht.