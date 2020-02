Mehrere Verletzte haben Brände am Sonntagabend sowie in der Nacht auf Montag in zwei Wiener Bezirken gefordert. In der Strohmayergasse in Mariahilf mussten zwölf Menschen von der Rettung versorgt, sechs davon im Anschluss ins Krankenhaus gebracht werden. Bei einem weiteren Feuer in einem Mehrparteienhaus in der Puchsbaumgasse in Favoriten erlitt ein Opfer Verbrennungen im Gesicht.