Der 30-Jährige fiel aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf und wurde auf der Franckstraße in Linz zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Dabei wies er nicht nur deutliche Symptome einer Drogenbeeinträchtigung auf, sondern legte auch einen total gefälschten tschechischen Führerschein vor. Der Lenker gab nach anfänglichem Leugnen an, dass er in Österreich schon fünfmal durch die Führerschein-Prüfung gefallen sei und er dann diesen Führerschein in Tschechien in einer Diskothek bestellt und dann zugeschickt bekommen habe.