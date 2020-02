Trotz ihrer Schönheit konnte die Schauspielerin mit dem Mädchennamen Francesca Romana Rivelli , die 1955 als Tochter eine Estin und eines Italieners in Rom geboren wurde, im Gegensatz zu Sophia Loren aber nie wirklich Fuß in Hollywood fassen. Zuletzt hatte sie eine kleinere Rolle in „To Rome with Love“ von Woody Allen.