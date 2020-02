Zwei Jahrzehnte lang konnte ein Urologe (57) aus dem Salzkammergut ungehindert seine pädophilen Neigungen ausleben - so die Anklage der Staatsanwaltschaft Wels. Die Behörde listet in der Anklageschrift 109 Opfer auf, wirft dem Facharzt schweren sexuellen Missbrauch von Unmündigen in seiner Ordination in Gmunden, seinem schicken Seehaus in Schörfling am Attersee und in seiner Heimatstadt Vöcklabruck vor - wir berichteten. Doch wie ist das möglich?