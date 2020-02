Ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am 10. Februar 2020 gegen 3.50 Uhr früh mit seinem Pkw auf der B151 von Unterach Richtung Nussdorf am Attersee. Im Ortschaftsbereich Buchenort kam er in einer leichten Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und prallte auf der Gegenfahrbahn gegen die Gartenmauer eines Ferienhauses.