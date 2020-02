10 Neue bei Stadl-Paura, Portugiese für FC Juniors

In der Regionalliga mutierte indes Stadl-Paura dank des neuen Hauptsponsorsponsors aus Südkorea zum Transferkaiser. Zehn neue Spieler wurden geholt, gleich acht abgegeben. In Liga zwei verstärkten die OÖ-Klubs vor allem ihre Offensive. Ried (Bernd Gschweidl), Steyr (Amar Hodzic) und die Juniors OÖ (Renè Gartler) investierten alle in Stürmer. Gestern holte die LASK-Talentschmiede mit Flavio Silva Cristovao (22) von Wolverhampton noch einen Mittelfeld-Akteur.