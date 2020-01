„Das war gewaltig“, freute sich der Mellauer Patrick Feurstein nach seinem ersten Europacup-Sieg im Riesentorlauf von Meribel (Fra) am Dienstag. Am Donnerstag legte der 23-Jährige dann eindrucksvoll nach, gewann auch den zweiten EC-Riesenslalom in Frankreich. Mit dem 21-jährigen Thomas Dorner landete ein weiterer Vorarlberger auf Rang drei. Hauptverantwortlich für den aktuellen Erfolgslauf der beiden jungen Bregenzerwälder ist kein Geringerer als Ferdinand Hirscher, Vater des achtfachen Gesamtweltcupsiegers Marcel Hirscher.