Ihr Vorgänger hat auf seine Funktionen in der Bundes-SPÖ verzichtet. Werden Sie die Landespartei wieder in Wien vertreten?

Am Donnerstag werde ich in das Bundesparteipräsidium und in den Vorstand kooptiert; das heißt, ich werde auf jeden Fall unsere Positionen vertreten. Aber nur intern in den Gremien - und nicht in den Medien.