„Die Unsicherheit ist groß“, bestätigt Alois Wögerbauer, Geschäftsführer der von Linz aus agierenden 3-Banken-Generali-Investment-Gesellschaft, die Vermögen in Höhe von mehr als 10,5 Milliarden Euro verwaltet. Mit jedem Bekanntwerden von neuen Details rund um den Coronavirus häufen sich auch die Anfragen von Anlegern, die Bedenken haben, ob in China investiertes Geld dort noch gut aufgehoben ist. „Es gab in den letzten Jahren die Vogel- und Schweine-Grippe, die SARS-Epidemie und den Zika-Virus - jedes Mal war es falsch, aus diesem Grund den jeweiligen Finanzmarkt zu verlassen“, sinniert Wögerbauer, der deshalb rät: „Vorerst ist das Um und Auf, die Ruhe zu bewahren - und zu beobachten, wie sich die Lage weiter entwickelt.“