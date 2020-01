Das Vergleichsportal compera.at hat die aktuellen Werte für die „Krone“ ermittelt, gerechnet nach dem üblichen Durchschnittsverbrauch je nach Familiengröße. Basis sind die Tarife des jeweiligen Landes- bzw. städtischen Versorgers im Vergleich zum lokalen Billigstbieter. Klar ist: Sparen kann man in jedem Bundesland bzw. jeder Landeshauptstadt, am wenigsten noch in Tirol und Vorarlberg.