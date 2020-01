Gleich viermal brannte es am 19. und 20. Jänner in Enns lichterloh! Die intensive Suche nach dem Brandstifter begann. Die Polizei erhöhte die Streifendichte vor Ort massiv, konnte so Druck aufbauen. Ein 17-Jähriger aus einer nur drei Kilometer entfernten Nachbargemeinde in Niederösterreich geriet unter Verdacht - beim Verhör war er geständig. Er habe aus Nervenkitzel gehandelt, hatte noch weitere Brände geplant, die vielen Polizeiautos hätten ihn aber abgeschreckt.