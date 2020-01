Der Demonstrationszug gegen den freiheitlichen Akademikerball in der Wiener Hofburg ist am Freitagabend gegen 20.30 Uhr friedlich mit einer Abschlusskundgebung vor der Oper friedlich zu Ende gegangen. Die Polizei zählte rund 1200 Teilnehmer, die Organisatoren sprachen von 2200 Personen. Darunter war auch die bekannte Initiative „Omas gegen Rechts“. Das Platzverbot, welches die Gegend um die Hofburg stellenweise unpassierbar machte, war heuer deutlich ausgeweitet worden. Am Freitagabend teilte die Polizei schließlich mit, die Demonstration sei „ohne nennenswerte sicherheitspolizeiliche Zwischenfälle“ zu Ende gegangen.