Zum Start Nummer 71

Im gestern erschienen 64-Mann-Raster wurde „Luki“ in die untere Hälfte gelost, zum Auftakt bekommt’s der Gerald-Kamitz-Crack mit dem Thailänder Hanchaikul (ITF-U18-Nr. 71) zu tun. „Ich kenne ihn nicht, hab kein Gefühl“, sagt Neumayer ehrlich. Auf den im Falle eines Sieges in Runde zwei wohl Cazaux (Fra) warten würde - die Nummer acht der Welt. „So weit braucht Luki nicht zu denken“, sagt Coach Kamitz. „Es geht jetzt darum, so viel an Erfahrung wie möglich auf Top-Niveau zu sammeln!“