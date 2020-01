Verbunden mit einem Besuch in einer Liesinger Backstube in Wien sprach die Regierungsspitze - rund um Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck - über die Aufwertung der Lehre und die geplante Novelle des Berufsausbildungsgesetzes. Was die „Krone“-Leser davon halten, lesen Sie hier.