Tschechien ist bei der Handball-EM Österreich in die Hauptrunde gefolgt. Im Dienstagabendspiel besiegten Pavel Horak und Co zum Abschluss der Vorrunde in der Wiener Stadthalle die Ukraine mit 23:19 und sind als Gruppenzweiter weiter. Im Gegensatz zu Rot-Weiß-Rot nehmen die Tschechen aber keine Punkte mit. In Göteborg löste Co-Gastgeber Schweden mit einem 28:26 über Polen das Ticket für die Top-12.