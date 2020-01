Im Jahr 2000 führte der Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich den „Tag des Judentums“ im Kirchenjahr ein. In Linz findet er am Donnerstag an der Katholischen Privatuni statt, ab 19.30 Uhr gibt es Vorträge und Diskussionen. Charlotte Herman gibt der „Krone“ Einblick in das jüdische Leben in Linz.