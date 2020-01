Was habt ihr denn besser gemacht als andere Bands, dass ihr alle Hypes überlebt habt und auch dem Niedergang des Metalcore rund um das 2010er-Jahr, als es überhaupt nichts mehr Neues und Kreatives gab, entfleuchen konntet?

In erster Linie war die Szene nie wirklich kaputt und du solltest sehr respektvoll sein, was die Arbeit und die Hingabe aller Bands anbelangt. Wir haben konstant Alben veröffentlicht, die ganze Welt gesehen, andere Musiker inspiriert und in gewisser Weise unsere eigene, verrückte Geschichte geschrieben. Solange du dich darauf fokussierst, fällst du nicht in die üblichen Fallen, wie etwa sich ständig mit anderen Bands zu messen, die Seele für das Geld zu verkaufen oder sich Trends zu beugen. Am Wichtigsten war bei uns sicher der Fortschritt. Darauf haben viele andere, mit denen wir gestartet sind, vergessen. Wir haben die Bandmitglieder ausgewechselt, wenn es nötig war und haben auch immer den Sound adaptiert und erweitert. Als der Metalcore dahinsiechte und die alte Thrash-Welle hochkam, ignorierten uns alle Medien, aber wir haben unbeirrt weitergemacht. Allein die letzten beiden Alben von uns sind komplett anders als früher - obwohl uns immer noch Leute attackieren, weil sie meinen, wir würden immer gleich klingen. Wer sind Darkest Hour? Was ist unser Kern? Was wollen wir erschaffen und herausbringen? Das sind die Kernfragen, die man sich stellt, um die richtige Balance zu finden. Das ist ein niemals endender Prozess.