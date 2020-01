Greta Thunbergs Wunsch blieb unerhört

Auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hatte sich am Samstag in die Kontroverse eingeschaltet, als es noch hieß, Siemens wolle seine Entscheidung erst am Montag bekannt geben. Es erscheine so, dass Siemens die Macht besitze, den Bau zu stoppen, zu verzögern oder zumindest zu unterbrechen, schrieb die 17-Jährige auf Twitter. „Am Montag werden sie ihre Entscheidung bekannt geben. Bitte helft dabei, sie dahin zu bringen, dass sie die einzig richtige Entscheidung treffen.“ Dieser Wunsch erfüllte sich dann nicht.