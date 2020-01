Die Idee der Sicherungshaft, ein Knackpunkt im türkis-grünen Programm, war jedenfalls Kickls Idee. Wie wollen Sie die durchboxen?

Durchboxen ist das falsche Wort, weil es da um Grundrechte geht und wir mit diesem Thema sehr sensibel umgehen müssen. Wir haben hier eine Gesetzeslücke. Wenn da ein gefährlicher Mensch ist, der weder in Untersuchungs- noch in Schubhaft genommen werden kann - wie es beim Mord am Beamten in Dornbirn der Fall war -, dann ist der Staat nicht mehr handlungsfähig. Dieses Problem haben wir erkannt, übrigens auch die Grünen. Wir werden diese Gesetzeslücke unaufgeregt und frei von Ideologie schließen.