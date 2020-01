Graz wächst - und wie! Per 1. Jänner 2020 lebten (inklusive Nebenwohnsitzen) exakt 331.359 Menschen in der steirischen Landeshauptstadt. Anfang 2015 waren es noch 309.323. Nur zur besseren Einordnung: Dieser Bevölkerungszuwachs von 22.036 Bewohnern entspricht in etwa der Einwohnerzahl von Kapfenberg (22.773).