3. Werner Kogler ist nach fast 40 Jahren in der Politik am Ziel seiner Träume angekommen. Die Zugeständnisse an die ÖVP sind Ausdruck seines Willens, den Triumph bis zur Neige auskosten zu wollen. Bei der Bildung seines Kabinetts hat er vom Besten (Kurz) gelernt. Koglers Team ist handverlesen, loyal und nicht einmal ansatzweise widerborstig. Der süße Duft der Bedeutung betört auch die unteren Ränge der Partei. Und die von den Türkisen perfektionierte Methode der „Message Control“ dient den Grünen als Blaupause.