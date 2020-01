„Lasst euch nicht täuschen, lehnt euch nicht zurück“

„Ich bitte euch wirklich darum, diese letzten drei Wochen noch zu mobilisieren“, die Wahl sei wichtig und „richtungsweisend“, appellierte Doskozil an die nach Angaben der Veranstalter rund 2000 in die Messehalle gekommenen Funktionäre, Parteifreunde und Sympathisanten: „Lasst euch nicht täuschen, lehnt euch nicht zurück, es ist die Situation an der Kippe. Wir brauchen ein starkes Ergebnis“, so der Landeschef.