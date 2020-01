Immer am Boden

Zur Frage, ob Leipzig schon ein Spitzenteam sei, meinte Gulacsi: „In Deutschland sind wir bereits eine der stärksten Klubs, aber es ist wichtig, dass wir trotzdem am Boden bleiben. Neben unserer eigenen Leistung spielen auch das Schwächeln von Bayern München und Dortmund eine Rolle dabei, dass wird so hoch oben stehen. Die Liga ist immer ausgeglichener, was sicher vorteilhaft für uns ist. Auf dem Papier gehören wir zu den sechzehn stärksten Mannschaften Europas, was bedeutet, dass Leipzig zwar ein Top-Klub, aber nicht die stärkste Mannschaft in Deutschland ist. Im Dezember hatten wir vielleicht in der besten Form gespielt, aber wir hatten das Gefühl, dass wir noch nicht das Maximum aus uns rausgeholt hatten.“