Jetzt ist die letzte Überraschung von Sebastian Kurz in Sachen Ministerposten durchgesickert: Die Steirerin Christine Aschbacher wird Arbeits- und Familienministerin, wie am Dienstagvormittag zu erfahren war. Damit stellen im türkisen Regierungsteam die Frauen die Mehrheit. Von den elf ÖVP-Regierungsmitgliedern sind sechs weiblich, fünf männlich. Offen ist somit im Finale der Koalitionsverhandlungen nur noch der Name des Außenministers.