Mit überhöhter Geschwindigkeit krachte am Montagabend in Kufstein ein Einheimischer (30) in das voll besetzte Auto einer 18-Jährigen. Der Wagen der Frau überschlug sich. Nach dem Crash flüchtete der Mann, stellte sich dann aber doch bei der Polizei. Drei Personen wurden leicht verletzt.