Seit Jahren wird vor gefährlichen Feuerwerkskörpern aus Tschechien gewarnt. Was viele Oberösterreicher aber nicht abhält, sich für Silvester über der Grenze einzudecken. Bei Razzien an der Grenze in Weigetschlag, Guglwald und Leopoldschlag am Samstag wurden bei 31 Pkw-Lenkern verbotene Raketen gefunden.