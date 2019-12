Mit einer Machete bewaffnet hat ein Mann die Polizei im deutschen Bundesland Saarland in Atem gehalten. Nachdem der Polizei eine Bedrohung mit einem Messer und einer Schusswaffe gemeldet worden war, rückte sie am Samstagabend mit mehreren Kommandos an. Plötzlich sei ein 42-Jähriger mit einer 60 Zentimeter langen Machete aus dem Haus getreten und auf einen Beamten zugekommen, berichtete die Polizei.