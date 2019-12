Im erzkonservativen Saudi-Arabien sind in den vergangenen Tagen rund 120 Menschen wegen unanständiger Kleidung und anderer Verstöße gegen die „Schicklichkeit“ festgenommen worden. Die rund 120 Männer und Frauen hätten etwa mit „unangemessenen Kleidern“ gegen die öffentliche Moral verstoßen, hieß es in einer Reihe von Mitteilungen, die die Polizei in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad seit Dienstag auf Twitter veröffentlichte.