Eine flüchtende Ladendiebin hat sich am Samstagabend in Graz so heftig gegen eine Ladendetektivin gewehrt, dass diese leicht verletzt wurde. Laut Polizei wollte die Verdächtige, eine 49-jährige Ungarin, die in Graz lebt, Lebensmittel unter ihrer Jacke aus dem Geschäft schmuggeln, wurde dabei aber von der 39-jährigen Detektivin angehalten.