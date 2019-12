Es war das Polit-Comeback des Jahres, als die frühere Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler in den Nationalrat einzog. Als die Verhandlungen in Wien starteten, wurde sie durch ihre Regierungs-Erfahrung auf Landesebene auch für einen Ministerposten in Erwägung gezogen. Passieren wird das vermutlich nicht. Höhere Chancen hat Karoline Edtstadler (ÖVP), die das Verteidigungsministerium übernehmen könnte. Doch ihre Chancen stehen auch nicht gut.