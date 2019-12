Absturzstelle in schwer zugänglichem Gebiet

Die Absturzstelle befindet sich in einem bergigen und schwer zugänglichen Gebiet auf der Insel Kauai. Der Bergungseinsatz wurde am Freitag wegen Nebels und schlechter Sicht unterbrochen und sollte bei Tagesanbruch am Samstag (Ortszeit) fortgesetzt werden - sofern es die Wetterbedingungen zulassen.