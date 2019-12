„Wenn man guten Willens ist, dann geht das“, zeigte sich der Innsbrucker Bürgermeister überzeugt. Den Verhandlungsmoment, in dem beide Seiten sagen, „Es hat keinen Sinn“, habe es nicht gegeben, begründete Willi seine Zuversicht. „Und den hätte es in den vergangenen Tagen geben müssen“, so der Stadtchef. Die „größten Brocken“ seien freilich noch zu lösen - aber dies sei in der finalen Phase „ganz normal“.