Das Rückspiel in Frankfurt gerät dann zum Drama. Salzburg liegt schnell mit 0:1 zurück, kann das Resultat aber in die Verlängerung und gar ins Elferschießen retten. Dort wird dann Kult-Goalie Otto Konrad zum großen Helden. Er verwandelt den entscheidenden Elfmeter. Salzburg hat als erste österreichische Klubmannschaft eine deutsche aus deinem Europacup-Bewerb geworfen. Eine tragende Säule der damaligen Salzburg-Mannschaft war damals auch Heimo-Pfeifenberger. Die Stürmer-Legende erinnert sich in unserer ganz neuen Podcast-Folge - unter anderem - an das Jahr 1994, Einzug ins Europacup-Finale inklusive. Hier können Sie das Interview in voller Länge hören.