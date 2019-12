Mesut Özil ist wieder mal in den Schlagzeilen und wieder nicht wegen seiner fußballerischen Leistung. Der Arsenal-Profi, der in jüngster Vergangenheit nach dem Erdogan-Skandal davon sprach, in der Zukunft nicht politisch werden zu wollen, sorgte diesmal in China mit einer politischen Aussage für Unmut. Er kritisierte China für seine Politik mit der Minderheit der Uiguren. Und die Chinesen reagieren unterschiedlich. Nachdem die staatlichen Medien Özils Aktion verurteilt hatten, trugen viele Chinesen ihre Arsenal- und Özil-Reliquien zum Müll. Das Ende einer großen Liebe - schrieben chinesische Social-Media-Nützer auf die dortige Plattform „Weibo“.