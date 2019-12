Nach dem Großbrand in einer Tennishalle im oberösterreichischen Bad Ischl am Samstag haben Brandermittler nun den Ausbruch des Feuers auf einen Teil der Terrasse des Tennis-Restaurants eingegrenzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, befand sich dort der Raucherbereich. Es könnte ein Mistkübel aus Kunststoff in Brand geraten sein. Das Feuer breitete sich zunächst in die Deckenkonstruktion über dem Gastronomiebereich aus und schlug dann - begünstigt durch den herrschenden Südwind - auf den hölzernen Dachstuhl der Tennishalle über.