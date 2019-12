Noch nie wurde eine Klimakonferenz so lange überzogen

So lange wie in Madrid wurde mit Abstand noch bei keiner UN-Klimakonferenz überzogen. Bisher hielt den Rekord der längsten Überziehung die Konferenz im Jahr 2011 in der südafrikanischen Stadt Durban - sie endete an einem Sonntag gegen 6.50 Uhr. Den Rekord für die längste Klimakonferenz insgesamt hält weiter die Konferenz voriges Jahr in Kattowitz. Zwar endete sie am Samstag, den 15. Dezember 2018 gegen 22 Uhr, sie hatte aber einen Tag früher begonnen als üblich.