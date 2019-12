Kommt das Szenario Gefängnis oder auch Fußfessel in Ihrem Denken nicht vor?

Vor zehn Jahren hätte ich es für unmöglich gehalten, was mir passiert ist. Aber niemals hätte ich gedacht, dass eine Anklagebehörde derart voreingenommen, mutwillig und ergebnisorientiert ein Verfahren gegen mich führt. Niemals. Das heißt, diese letzten zehn Jahre haben leider mein Weltbild deutlich verrückt und jetzt vieles möglich gemacht, was für mich vorher unvorstellbar war. Für mich waren die zehn Jahre dieses Verfahrens ein Martyrium, eine Strafe, auch weil permanent jedes Ermittlungsdetail an die Öffentlichkeit gegangen ist. Weil sich dadurch viele ein Urteil gebildet haben, ohne die Tatsachen zu kennen. Das hätte es bei mir als Finanzminister nie gegeben, dass ein Steuerpflichtiger so verfolgt wird, dass jede einzelne Aktenseite an die Medien gespielt wird und sein gesamter Akt öffentlich gemacht wird, das ist einfach illegal! Trotzdem glaube ich noch immer an den Rechtsstaat, an die Unabhängigkeit und Objektivität der Gerichte. Da gibt es zwar eine konstruierte Anklage, aber das Beweisverfahren hat meine Unschuld ergeben.