„Shame on you!“, „Rassist“: Harte Kritik an Handke

Wenige Stunden vor der Nobelpreisverleihung gab es in Sarajevo Proteste gegen den umstrittenen Preisträger aus Österreich. Auf einem Display im Stadtzentrum etwa war der Schriftzug „Shame on you!“ zu lesen. Abgebildet waren darauf auch Handke und zahlreiche Totenköpfe. Scharfe Kritik kam auch aus der Türkei, deren nicht gerade zimperlicher Machthaber Recep Tayyip Erdogan den Kärntner sogar als „rassistische Person“ bezeichnete.