„Hallo AS Rom! Wir sind schon im Stadion, aber wir können die Einfahrt für den Mannschaftsbus nicht finden“, scherzte der WAC mit einem Foto vom Kolosseum. Nicht unbedingt! Denn die Römer reagierten prompt und gekonnt! „Ihr seid schon am richtigen Ort“, so die Roma, „wir sehen uns später.“ Was mit den Akteuren damals in der antiken Arena passiert ist, ist historisch belegt und dem WAC in keinster Weise zu wünschen ...