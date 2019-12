Im Zuge eines großen Anti-Terror-Einsatz hat die dänische Polizei am Mittwoch an verschiedenen Orten im Land insgesamt rund 20 Verdächtige festgenommen. Sie stehen im Verdacht, Utensilien zur Herstellung von Sprengstoff beschafft sowie versucht zu haben, an Schusswaffen zu gelangen, wie der dänische Inlandsnachrichtendienst PET und die Polizei in Kopenhagen bekanntgaben.