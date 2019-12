„Wurden Vorfälle vertuscht?“

In den vergangenen Monaten heizten mehrere „Krone“-Artikel die Diskussion rund um die Tiroler Sozialen Dienste an. Auf diese Inhalte nahmen am Mittwoch die Oppositionsparteien Bezug. „Wurden Vorfälle, die sich in Heimen ereignet haben, von der Polizei vertuscht? Und gab es diesbezüglich Weisungen seitens der Politik?“, fragten Markus Sint (Liste Fritz), Dominik Oberhofer (NEOS) sowie Christofer Ranzmaier (FPÖ).