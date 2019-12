Umfassender Forderungskatalog

Die Forderungen der Studenten hätten sich konkret an die Regierungsverhandlungsteams gerichtet, so Seidler. Deren Anliegen nach einem Bildungsschwerpunkt in der neuen Regierung und mindestens zwei Prozent des BIP für Unifinanzierung oder Gendergerechtigkeit unterstütze sie. Mittlerweile umfasst der Forderungskatalog auch freien und offenen Hochschulzugang, weniger Leistungsdruck und eine geringere Verschulung des Studiums.