Die Ehe war kurz vor dem Scheitern, der Mann auf Skiurlaub in Kitzbühel, was sie nicht wollte - deswegen soll eine gebürtige Wienerin (40) von Dezember 2018 bis Jänner 2019 in der Oststeiermark mehrere Brände bei ihr zuhause und in der Nachbarschaft gelegt haben. Zuerst brannte ein Holzstapel, dann der Firmenwagen des Mannes der ehemaligen Detektivin und vierfachen Mutter. 600.000 Euro Sachschaden entstanden, als auch ein Wirtschaftsgebäude ein Raub der Flammen wurde.