Aktivster Vulkan Neuseelands

White Island liegt etwa 50 Kilometer nördlich der Küste von Neuseelands Nordinsel in der malerischen Bay of Plenty. Der Vulkan, der von den Maori-Ureinwohnern Te Puia O Whakaari („Der dramatische Vulkan“) genannt wird, ist der aktivste Vulkan Neuseelands. Den letzten Ausbruch gab es 2016. Damals wurde niemand verletzt. In den vergangenen Wochen war jedoch wieder verstärkte Aktivität bemerkt worden. Dies führte aber nicht zu, dass die Touren verboten wurden. Das Betreten ist grundsätzlich nur im Beisein von ausgebildeten Führern erlaubt. Die Insel befindet sich in Privatbesitz.